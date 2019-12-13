РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 дек. Самыми востребованными бесплатными спортивными занятиями для детей в Подольске оказались футбол, лазертаг и ОФП, сообщил депутат совета депутатов городского округа Юрий Стрелков.

В общественной приемной партии «Единая Россия» в Подольске прошел круглый стол по реализации проекта «Детский спорт». На нем представили презентацию о проделанной работе за 2019 год. Всего пять направлений в рамках партпроекта реализовано с января 2019 года, из них четыре являются действующими.

«Все более популярными становятся дворовый футбол, лазертаг, общая физическая подготовка (ОФП), немного отстает воркаут, а социальные танцы пока заморозили. На данный момент в активе по дворовому футболу у нас порядка 1000 ребят и 46 действующих команд. На занятиях по ОФП в сентябре уже 30 человек, и мы рассматриваем возможность выделить дополнительный день для занятий», – написал Стрелков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Партийный проект «Детский спорт» участники круглого стола в итоге решили назвать визитной карточкой и гордостью партии.