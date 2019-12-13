РИАМО - 13 дек. В Москве полностью восстановили движение транспорта, перекрытое из-за пожара на складах на Варшавском шоссе, движение было ограничено по улице Подольских Курсантов в обе стороны, сообщается в Twitter-аккаунте столичной Госавтоинспекции.

«Движение на данном участке дороги полностью восстановлено», — говорится в сообщении.

Огонь вспыхнул днем в пятницу на складах по адресу: Варшавское шоссе, дом 129, корпус 2. Площадь пожара достигла 7 тысяч квадратных метров. К 16:39 возгорание полностью потушили.