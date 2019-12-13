РИАМО – 13 дек. Бывший владелец ФК «Спартак» Андрей Червиченко высказался об идее сменить систему проведения Российской Премьер-Лиги после неудачного выступления российских команд в еврокубках, сообщает Федеральное агентство новостей.

Игры РПЛ предлагалось проводить по системе «весна-осень».

«На мой взгляд, никакой связи между неудачным выступлением российских команд в еврокубках и системой проведения чемпионата «осень-весна» нет. Другое дело, что не очень хорошо, когда между двумя частями чемпионата есть четырехмесячный перерыв. Получается, что в одной части мы видим одну команду, а после перерыва — совершенно другую», — отметил Червиченко.

Он отметил, что календарь нужно составлять с учетом погодных особенностей, ведь в России нет в достаточном количестве крытых стадионов.

«Условно говоря, разве система проведения чемпионата виновата в том, что Чалов в последнем матче не попал в пустые ворота или что «Лейпциг» два раза тактически переиграл «Зенит»? При этом я считаю, что правильнее было бы проводить чемпионат по системе «весна-осень», но в свое время большинство клубов решило, что иначе будет удобнее», — подчеркнул Червиченко.