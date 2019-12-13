РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 дек. На центральных улицах подмосковной Балашихи установят более 10 новых автобусных остановок в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Новые остановочные павильоны общественного транспорта обустроят на центральных улицах Балашихи в 2020 году. 11 автобусных остановок заменят на более современные на улице Советской и проспекте Ленина», - говорится в сообщении.

А в микрорайоне Железнодорожный 4 автобусных павильона на улицах Новой и Маяковского оборудуют слаботочными системами для раздачи Wi-Fi и подзарядки мобильных устройств.