РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 13 дек. В подмосковных Люберцах оцепили здание Таможенной академии, движение по Комсомольскому проезду у академии перекрыто, сообщается в группе «Люберцы за рулем» в соцсети «Вконтакте».

Академию оцепили около 17:35 в пятницу. Информации об эвакуации здания нет.

«Таможенная академия оцеплена. Все службы тут. Проезд мимо тоже перекрыт», – говорится в сообщении.

По словам сотрудника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, информация проверяется.