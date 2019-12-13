РИАМО - 13 дек. Рабочая группа проконтролирует ситуацию с подключением к интернету в сельских поселениях Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Совещание с участием ПАО «МОЭСК», ПАО «Мособлэнерго» и операторами широкополосного интернета провел в Центре управления регионом (ЦУР) заместитель министра государственного управления, ИТ и связи региона Вячеслав Метелев. По итогам встречи принято решение о создании при Мингосуправлении рабочей группы для контроля за решением спорных вопросов между связистами и энергетиками.

«На территории Московской области более 6 тысяч сельских населенных пунктов и размещение линий связи на опорах высоковольтных линий электропередачи (ВЛЭП) часто является единственным способом предоставить возможность широкополосного доступа в интернет для жителей сельских населенных пунктов. Без снижения цены за аренду опор – это экономически убыточно для операторов», – отмечается в материале.

Существовавшая до недавнего времени стоимость подвеса кабеля ВОЛС на опорах 200 рублей за одну опору спровоцировала большое количество нелегально подвешенных линий связи, малое количество заключенных договоров и как следствие фактическое падение доходов самих балансодержателей энергетической инфраструктуры.

ПАО «МОЭСК» уже принято решение о снижении при снижении цены за подвес в десять раз – до 20 рублей за одну опору при прокладке линий связи в сельские населенные пункты с численностью населения до 500 человек.

Такой шаг, как ожидают энергетики, во-первых, позволит улучшить ситуацию с обеспечением жителей сельских территорий качественным доступом в интернет и обеспечить ускоренное подключение социально значимых объектов, во-вторых – позволит энергетикам получить дополнительные доходы и установить единые правила использования инфраструктуры. Это станет стимулом для развития и дополнительных инвестиций в строительство сетей связи на территории региона.