РИАМО - 13 дек. В рамках зимнего фестиваля «Рождественские встречи у Чайковского» в Клин впервые приедет труппа московского театра «Школа современной пьесы» с детским спектаклем «Часовщик», говорится в сообщении пресс-службы администрации губернатора Московской области.

«Фестиваль Чайковского и летом, и зимой вовлекает в свою орбиту новых участников. Мы рады, что среди них – Иосиф Райхельгауз и его удачный музыкальный спектакль «Часовщик», – сказала советник губернатора Московской области по культуре Нармин Ширалиева.

По ее словам, обычно на фестивале все произведения идут один раз, но для детского спектакля сделали исключение – слишком можно желающих попасть, поэтому показов будет два: в 12:00 и в 15:00.

«Рождественские встречи у Чайковского» откроются в Клину 18 декабря легендарным спектаклем театра «Геликон-опера» «Летучая мышь» И. Штрауса. Фестиваль пройдет 18, 22 и 27 декабря, программа будет сочетает в себе детские новогодние постановки и спектакли.