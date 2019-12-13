РИАМО (БАЛАШИХА) – 13 дек. Сотрудники ГИБДД Балашихи с 16 декабря будут проводить информационно-профилактические мероприятия, они напомнят водителям и пешеходам об особой важности соблюдения правил дорожного движения в зимний период, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

С начала текущего года на территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» совершено 16 дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, из них 14 детей-пешеходов и 2 ребенка-пассажира.

«В период с 16 декабря 2019 года по 12 января 2020 года Госавтоинспекция проведет комплексное информационно-профилактическое мероприятие «Зимние каникулы». Зимой световой день становится короче, а погодные условия из-за резкой перемены температур – неустойчивыми. Яркое солнце может сменить дождь или снегопад. В этот период вероятность стать участником ДТП как для водителя, так и для пешехода увеличивается в несколько раз», – говорится в сообщении.

Чтобы сохранить жизнь и здоровье себе и окружающим, на проезжей части дороги необходимо быть предельно внимательным, соблюдать ПДД, использовать аудиогарнитуру при разговоре по телефону, светоотражающие элементы в сумеречное и темное время суток, надевать яркую контрастную одежду.

«Дети не могут правильно оценивать расстояние до приближающего автомобиля, часто переоценивают свои возможности, считая, что успеют перебежать дорогу. Заблаговременно снижайте скорость при подъезде к пешеходным переходам, во дворовых территориях и местах массового скопления людей. Соблюдайте правила проезда нерегулируемых пешеходных переходов», – заключается в материале.