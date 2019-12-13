РИАМО - 13 дек. Комитет по туризму города Москвы запустил информационный проект, благодаря которому гости и жители столицы узнают о самых важных и интересных мероприятиях новогодних каникул, а также познакомятся с необычными локациями, говорится в сообщении пресс-службы комитета.

«Он стартует 13 декабря вместе с главным зимним событием — фестивалем «Путешествие в Рождество». В пятницу, 13 декабря, и в субботу, 14 декабря, в центре Москвы можно будет записать новогодние поздравления при участии съемочной группы Life», - говорится в сообщении.

С помощью проекта «Новогодняя Москва» можно будет проложить свой собственный маршрут, чтобы максимально насыщенно провести свой отдых, изучить столицу. Портал winter.life.ru поможет сориентироваться в многообразии новогодних событий и выбрать оптимальный план прогулки по Москве. Здесь же будут представлены и площадки фестиваля «Путешествие в Рождество».

При этом проект охватывает не только классические локации для посещения, но и самые интересные мероприятия, в том числе и спортивные активности. Список онлайн-маршрутов будет дополняться в течение проекта.

«Из статей на сайте можно узнать, где проходят интересные мероприятия и как увидеть главные достопримечательности Москвы за несколько дней. Здесь же можно прочитать про рестораны и фудмаркеты, которые рекомендуют посетить в праздники авторы проекта», - отмечается в материале.

Записать видеопоздравления с Новым годом в рамках проекта можно будет 13 декабря на Никольской улице и 14 декабря на Театральной площади. После этого они будут размещены на страницах проекта.

Накануне Нового года у каждого появится возможность подробно исследовать основные точки новогодних гуляний в формате гигарам. Зайдя на сайт и кликнув на фото, можно будет погрузится в новогоднюю атмосферу Москвы — рассмотреть праздничное убранство города и, возможно, найти себя на одной из гигапиксельных фотографий.