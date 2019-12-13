РИАМО - 13 дек. В одной из квартир Электростали обнаружили 38-летнюю женщину, ее 17-летнюю дочь и домашних животных, все они находились без сознания, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Сотрудники скорой помощи, которые прибыли на место происшествия, констатировали гибель женщины. Предварительная причина гибели — отравление угарным газом. Девочку-подростка также экстренно госпитализировали в больницу. До сегодняшнего дня она находится в медучреждении. Врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое.

«Следственным отделом по Электростали ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности — часть 1 статьи 109 УК РФ», - говорится в сообщении.

Следователи и криминалисты провели обследование с целью выявления нарушений в обслуживании газового оборудования и вентиляционных каналов. Для этого они проверили все квартиры в доме. Кроме того, прошли обыски в «Ногинскмежрайгазе», управляющей компании и в организации по техническому обслуживанию вентиляционных каналов и дымоходов.

Уже назначена судмедэкспертиза. Следователи намерены также назначить инженерно-техническую экспертизу, целью которой является установление исправности газового и вентиляционного оборудования.