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РИАМО
, Пелагия Тихонова
Фестиваль «Путешествие в Рождество» стартовал в столице.
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
Посетители могут полюбоваться праздничными декорациями, попробовать традиционные блюда различных европейских стран, увидеть Ледовый балет.
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
Москва отправляется уже в свое седьмое «Путешествие в Рождество.
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
В этом году фестиваль проходит на 81 площадке по всему городу - это рекорд, так много площадок не было никогда.
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РИАМО
, Пелагия Тихонова
«Площадки расположены и в центре, и в округах, и в парках. Они будут работать целый месяц - с 13 декабря по 12 января. В этом году особенно много спортивных развлечений - на фестивале сразу 15 катков», - сказала представитель оргкомитета фестиваля «Путешествие в Рождество» Анна Торопова.
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
По ее словам, здесь также будут интерактивные встречи для детей с Дедом Морозом и Снегурочкой.
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
На одной из главных площадок, на Манежной площади регулярно будут выступать творческие коллективы из Европы.
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
В рамках фестиваля пройдет более 8,5 тысяч мастер-классов для взрослых и детей. На фестивале также будут работать 11 кулинарных школ - посетители будут готовить праздничные блюда по российским и европейским рецептам.
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
Новинка этого года - сразу на пяти окружных площадках можно будет отметить историческое Рождество, в этом поможет команда реконструкторов.
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
Рождество можно будет отпраздновать в стиле 19 века или Средневековья.
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
Можно будет также освоить самые разные ремесла. Например, от гончарного дела и мастерства чеканщика до создания рождественских открыток, которые участники подпишут гусиным пером и чернилами.
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
В рамках фестиваля гостей познакомят также с европейскими традициями праздников. Прямо с Манежной площади можно будет перенестись в Нюрнберг, Прагу, Эльзас, Копенгаген, Страсбург.
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
Каждый день гостей будут встречать персонажи из разных стран: литовская Рагона с черным котом в корзинке, пражская Торговка с чешским рождественским карпом, венский трубочист, который раздает золоченые пуговицы «на счастье», прибалтийский Бургомистр с огромным ключом от рождественской ярмарки, датская Принцесса и брюссельская Шоколадница, а также Федор Шаляпин в паре с московской Купчихой.
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
Все эти города объединяет одно - в них проходят самые популярные в мире рождественские ярмарки.
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
Но такой популярностью как Московская рождественская ярмарка, не пользуется ни одна из вышеперечисленных - в прошлом году столичный фестиваль посетили 18,6 миллиона человек - полмиллиона человек в день.
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
Целый месяц – до 12 января 2020 года – на площадках в центре города, в округах и парках москвичи и гости столицы смогут увидеть ледовые спектакли и концерты, поучаствовать в мастер-классах и спортивных активностях, сфотографироваться на фоне нарядных елок и сказочных арт-объектов, попробовать самые вкусные рождественские угощения и выбрать сувениры в подарок друзьям и близким.
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
Здесь же откроется «Праздничная почта», где с помощью эльфов-почтмейстеров можно будет отправить письмо Деду Морозу или Санта-Клаусу и подписать открытки для друзей и близких.
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
А закупиться подарками можно в «Новогоднем магазине игрушек», в витрине которого разместится целый рождественский мини-городок.
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
Площадки на Тверском бульваре посвятят одной из главных рождественских сказок – «Щелкунчик и Мышиный король». Здесь посетителей встретят артисты в костюмах персонажей этой сказки.
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
В рамках «Путешествия в Рождество» в Москве откроются 13 катков со сказочным оформлением. В Новопушкинском сквере и на площади Революции откроются «Ледовые театры»
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
На Манежной площади можно будет посмотреть, как работают мастера-стеклодувы, и узнать секреты создания новогодних игрушек из знаменитого чешского стекла.
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: открытие фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: открытие фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: открытие фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: открытие фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве
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