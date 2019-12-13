«Площадки расположены и в центре, и в округах, и в парках. Они будут работать целый месяц - с 13 декабря по 12 января. В этом году особенно много спортивных развлечений - на фестивале сразу 15 катков», - сказала представитель оргкомитета фестиваля «Путешествие в Рождество» Анна Торопова.