РИАМО – 13 дек. По данным Всемирной метеорологической организации, текущее десятилетие может стать самым жарким с начала метеонаблюдений, эксперты назвали страны и города, которые могут уйти под воду из-за таяния ледников, сообщает aif.ru.

«Постепенное отступание ледников за последние 50 лет сменилось их катастрофическим сокращением. Особенно резким этот процесс был на небольших ледниках в Боливии, Эквадоре, Колумбии, Венесуэле, Новой Гвинее. Гибель горных ледников во многих районах мира из-за потепления практически неизбежна, это лишь вопрос времени», — рассказал ведущий научный сотрудник отдела гляциологии Института географии РАН Владимир Михаленко.

Тает также самый известный ледниковый массив в тропиках — Килиманджаро. По прогнозам ученых, он полностью исчезнет к 2030 году, говорится в исследовании, одним из авторов которого выступил Михаленко.

Кроме того, Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) пришла к заключению, что таяние льдов Гренландии идет в семь раз быстрее, чем это было в 1990-е годы.

Таяние ледниковых шапок, особенно Гренландии и Антарктиды, способны сильно поднять уровень Мирового океана.

«Если взять весь существующий на планете лед и равномерно распределить его по поверхности, он покроет ее слоем в 53 метра. И если он внезапно растает, уровень Мирового океана поднимется на 64 метра. Исчезнут десятки крупных городов, в том числе Нью-Йорк, Лондон, Санкт-Петербург, Буэнос-Айрес. Целиком уйдут под воду Нидерланды, Дания и значительная часть Западной Европы», — отмечается в сообщении.

Также может быть затоплено все атлантическое побережье США вместе с Флоридой и побережьем Мексиканского залива. Калифорния станет островами. Также под воду уйдет часть Кольского полуострова и большая равнинная территория Западной Сибири.

Согласно исследованию ученых из некоммерческой организации Climat Central, в случае серьезного повышения уровня океана под угрозой исчезновения окажутся площади, где будут проживать в наилучшем случае 360 миллионов человек, а в наихудшем — 480 миллионов.

Также, по оценкам исследователей, глобальное потепление уменьшит доступность пищи на 3,2%. От этого ежегодно будут умирать 30 тысяч человек.