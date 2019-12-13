РИАМО - 13 дек. В подмосковной Кашире завершили работы по сносу аварийного здания клуба имени Ленинского комсомола, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.

Аварийный объект обнаружили в 2018 году. Здание пострадало при пожаре и 9 лет простояло в черте жилой городской застройки, что в целом создавало угрозу для окружающих и ухудшало внешний облик территории.

«В результате проведенной работы аварийный объект был ликвидирован, также после сноса произведена санитарная уборка территории», – сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Также он отметил, что на освободившемся земельном участке площадью порядка 21 тысячи квадратных метров запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком.

В настоящее время проводятся проектно-изыскательские работы, осуществляется согласование проектных решений.

За два года на территории городского округа Кашира было выявлено 23 объекта незавершенного строительства, из них 5 самовольных объектов. На сегодняшний день снесено и приведено в соответствие 11 объектов, что составляет 48% от общего количества. Работа будет продолжена и в 2020 году.