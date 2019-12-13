РИАМО - 13 дек. В министерстве жилищной политики Московской области выдали разрешение на строительство ресторана McDonalds в поселке Новоивановское Одинцовского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2020 года.

«Благодаря строительству объекта будет создано дополнительно 15 рабочих мест. Проект находится на сопровождении Центра содействия строительству при правительстве Подмосковья», − отметила министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Инвестиции в проект общей площадью 684 квадратных метров составят 150 миллионов рублей.