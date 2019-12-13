РИАМО - 13 дек. Концерт в преддверии празднования Дня Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) состоялся в городском округе Власиха, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В этом году защитники ядерного паритета отмечают свое 60-летие. Власиха является столицей РВСН.

«В качестве почетных гостей в торжественном мероприятии приняли участие командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев, глава городского округа Власиха Альберт Алябьев, протоиерей Михаил Васильев, члены Военного Совета, офицеры управлений и служб Командования РВСН и воинских частей гарнизона и другие», — говорится в сообщении.

Каракаев отметил, что этот год славен для РВСН не только очередным динамичным этапом развития боевой готовности, но и открывает новую страницу в истории как период масштабного перевооружения на новейшие ракетные комплексы. Он подвел краткие итоги уходящего года, главным из которых стало участие РВСН в стратегических командно-штабных учениях «Гром-2019». В рамках этих учений были задействованы более 200 пусковых установок Ракетных войск стратегического назначения.

Также Каракаев поблагодарил личный состав РВСН за весомый вклад в обеспечение высокой боевой готовности страны. Благодарность и уважение выразил также глава муниципалитета.

Перед гостями выступил популярный ансамбль песни и пляски Ракетных войск стратегического назначения «Красная звезда», артисты показали свои яркие хореографические и вокальные номера.