РИАМО - 13 дек. В 2020 году в подмосковной Рузе планируется масштабное благоустройство площади Партизан и улицы Солнцева, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Как сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин, целью проекта благоустройства центральной части города Руза является создание удобного и современного пространства для всех.

«Благоустройство этих территорий позволит сделать пространство более востребованным и актуальным, за счет многофункциональности использования. Планируется раскрыть туристический потенциал, сохранить идентичность, а также проявить историческую уникальность центральной части города, включив в единый культурно-туристический маршрут города», – отметил министр.

Пространство площади планируется сделать максимально информативным, повествующим об истории и современности города. Будут созданы место остановки туристического автобуса, магазин сувениров, размещены информационные стенды и павильоны.

«Важно сохранить идентичность пространства, с применением стилистических решений, гармонирующих с застройкой XIX века. Идея проекта – позиционирование площади как места встреч, мероприятий, праздников, отдыха, постоянной ежедневной, круглосуточной и круглогодичной городской активности», – подчеркнул Хайкин.

Здесь планируется обустройство зоны отдыха с детьми, мемориального сквера и зоны массовых мероприятий.

На перекрестке улицы Солнцева и улицы Социалистическая будет обустроен мемориал, посвященный победе в Великой Отечественной войне. Мемориал будет выполнен в виде портала с чашей вечного огня. На лицевой и обратной стороне портала разместят фамилии сражавшихся.