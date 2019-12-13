РИАМО (БАЛАШИХА) – 13 дек. Полицейские подмосковной Балашихи задержали жителя Электростали, подозреваемого в краже 40 тысяч рублей из бытовки, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Заря МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от мужчины, который сообщил, что из бытовки, расположенной в деревне Черное Балашихи, были похищены денежные средства на сумму 40 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан 34-летний житель Электростали по подозрению в совершении данного преступления», – говорится в сообщении.

Следственное управление возбудило уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.