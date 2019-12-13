РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 13 дек. Сотрудники ГИБДД Люберец проверят наличие тахографов на грузопассажирском транспорте, рейд пройдет с 16 по 22 декабря, говорится в сообщении группы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» доводит до сведения жителей и гостей, что в целях снижения аварийности с участием грузопассажирского транспорта, профилактики нарушений режима труда и отдыха водителями, а также контроля оснащения транспортных средств тахографами в период с 16 по 22 декабря 2019 года на территории обслуживания подразделения проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Тахограф», – говорится в сообщении.

Наиболее распространенное нарушение – отсутствие тахографа на транспортном средстве.

Основные виды ДТП с участием водителей грузового и пассажирского транспорта – это наезды на пешеходов и столкновения транспортных средств, нередко такие дорожно-транспортные происшествия связаны с тем, что нарушен режим труда и отдыха водителя. Уставший, утомленный водитель может не заметить вовремя пешехода на дороге, не в состоянии четко контролировать обстановку на проезжей части. Известны случаи, когда ДТП происходит по вине уснувшего за рулем водителя.

Поэтому одна из задач операции «Тахограф» – не допустить переработок, усталости водителя за рулем, тем самым повысить безопасность пассажирских перевозок и снизить аварийность.