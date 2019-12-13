РИАМО (МЫТИЩИ) – 13 дек. Сотрудники учреждений культуры городского округа Мытищи посетили ряд музеев в Германии в рамках рабочего визита в округ Дюрен, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

С 9 по 12 декабря делегация из Мытищ с рабочим визитом посетила округ-побратим Дюрен в Германии. Делегация побывала в городе Юлих, где посетила известную цитадель, а в городе Линних была организована экскурсия в музей витражного стекла.

«Мы многое почерпнули для своей работы, приехали с новыми идеями, как можно сделать культурную жизнь лучше и интересней у нас в округе. Нам повезло, мы сотрудничали с высококвалифицированными коллегами, нам разрешалось задавать любые вопросы, они охотно на них отвечали, делились опытом. Я очень надеюсь, что наше сотрудничество продолжится. У нас родилась идея и виртуального общения, и мы планируем его начать уже в ближайшее время», – сказала исполняющая обязанности начальника мытищинского управления культуры Елена Романова.

В состав делегации вошли Елена Романова, руководители историко-художественного музея и картинной галереи Мария Клычникова и Марина Домникова. Делегатам удалось посетить много музеев и культурных объектов, основным из которых стал замок-музей Нидигген.

«Сам замок средневековый. Часть его оригинальных элементов сохранились до сегодняшнего дня, часть была восстановлена. У нас была уникальная возможность подержать в руках древние экспонаты музея и даже кое-что примерить на себя», – отметила Романова.

Поездка состоялась в рамках культурного обмена и стала ответной – директор и сотрудники музея Нидеггена, расположенного в округе Дюрен, были в Мытищах год назад, тогда и появилось приглашение познакомиться с историко-художественными достопримечательностями земли Северный Рейн-Вестфалия.