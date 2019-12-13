РИАМО – 13 дек. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков высказался по поводу высочайших показателей естественной убыли населения РФ, сообщает Федеральное агентство новостей.

В России естественная убыль населения по итогам текущего года будет рекордно высокой. По данным Росстата, естественная убыль за 10 месяцев этого года составила 259,6 тысячи человек. Таким образом убыль в стране в 2019 году станет самой высокой за 11 лет, выше этот показатель был только в 2008 году — 362 тысячи человек.

«Действительно, (наблюдается – ред.) демографическая яма, которую неоднократно объясняли и президент, и наши все руководители социальной области. Действительно, эта яма сейчас находится, собственно, в своей кульминации. Ситуация, безусловно, в этом плане неприятная. Собственно, сошлись две демографические ямы в одну. Я не буду повторять объяснения сейчас, но это та реальность, это то наследие прошедших десятилетий истории нашей страны, которые мы несем сейчас на своих плечах», - сказал Песков.

Он также отметил, что власти страны прикладывают усилия и разработали целый комплекс мер для минимизации последствий демографической ямы.