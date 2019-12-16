Дорожный вопрос — один из самых острых в Подмосковье. Именно Московская область принимает на себя «первый удар» огромного трафика, который каждый день направляется в столицу. Подмосковные власти знают об этой проблеме и делают все, чтобы дороги в регионе год от года становились свободнее и комфортнее для автомобилистов. Вот и на 2020 год в Московской области намечен запуск целого ряда важных дорожных проектов, призванных нанести удар по пробкам и заторам. Подробнее об этом читайте в материале РИАМО.

Расширение Путилковского шоссе

В Подмосковье дорожный вопрос всегда стоял остро – автомобильный поток внутреннего и транзитного трафика здесь огромен. Испытывают транспортные проблемы даже населенные пункты рядом с МКАД. Например, деревня Путилково под Красногорском. Построенное еще в советское время двухполосное Путилковское шоссе, через которое в основном и выезжают из населенного пункта, оказалось не готово к тому, что деревня подвергнется активной застройке. В итоге тысячи жителей новых домов вынуждены подолгу стоять в пробках, чтобы выбраться из своего квартала.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в августе 2018 года поручил подмосковным чиновникам заняться реконструкцией Путилковского шоссе. Работы на автодороге начались летом 2019-го и должны быть полностью завершены до конца 2020 года. Планируется реконструировать участок автодороги длинной 1,6 километра: он начинается от пересечения Путилковского шоссе с проектируемым проездом №6699 и длится до границы малоэтажной жилой застройки у дома № 61 по Путилковскому шоссе.

В результате реконструкции количество полос на трассе увеличится с двух до четырех, благодаря чему параметры шоссе с автодороги местного значения доведут до магистрального значения. В перспективе главная дорога Путилково сможет пропускать 30 тысяч автомобилей в сутки. При этом вдоль шоссе обустроят тротуары и проведут линии наружного освещения.

Стоимость работ для Дорожного фонда Московской области составит 2,3 миллиарда рублей. Как ранее отмечал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, расширение Путилковского шоссе обеспечит транспортную доступность жилых районов — в том числе строящегося жилого комплекса «Большое Путилково», а также сократит пробки на местном транспортном узле.

Платные дороги в Московской области>>

От Лобни в Шереметьево

Одной из главных дорожных строек Подмосковья в 2020 году обещает стать реконструкция Лобненского шоссе — автодороги, ведущей из Лобни в аэропорт Шереметьево. Реконструкции подвергнется участок от пересечения улицы Ленина и Краснополянского проезда в районе ТЦ «Поворот» до кольцевого пересечения со Старошереметьевским шоссе в Лобне.

Реконструкции подвергнется более 2,1 километра по основному ходу Лобненского шоссе и около четырех километров — по боковым проездам. В ходе работ проезжая часть шоссе расширится с четырех до семи полос, а сама автодорога получит обустроенные тротуары. Кроме того, на трассе появятся четыре надземных перехода, шесть остановок общественного транспорта и новое освещение.

Как отмечают в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, в ходе работ также предусмотрено возведение 25-метрового моста через приток реки Мещериха, устройство инженерных коммуникаций и установка шестиметровых шумозащитных экранов.

Результатом работ должна стать увеличенная пропускная способность Лобненского шоссе, а также сокращение времени в пути от Лобни до аэропорта Шереметьево. Кроме того, реконструкция трассы, которая проводится по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, улучшит транспортную доступность деревень Чашниково и Носово, а также обеспечит подъезд к жилым застройкам и промышленным предприятиям.

В перспективе по расширенному Лобненскому шоссе смогут проезжать 60 тысяч автомобилей в сутки при скорости в 80 км/ч на основном ходу и 50-70 км/ч — на съездах.

Работы по строительству обхода Лобни и реконструкции Лобненского шоссе начнутся до конца 2019 года.

Строительство дорожной инфраструктуры в Подмосковье в 2019 году>>

Не только дороги в аэропорт

Новый путепровод в городе Дедовск (городской округ Истра) — объект с долгой историей. Еще в 2016 году горожане обратились к Андрею Воробьеву и рассказали о проблеме с транспортной доступностью. После этого специалисты разработали для Дедовска несколько проектов будущей дороги, которые были представлены на суд горожан. Так был выбран оптимальный вариант прокладки путепровода, в котором были учтены интересы жителей близлежащих домов. Реализовывать проект начали в прошлом году.

Согласно проекту, путепровод в Дедовске войдет в состав новой двухполосной дороги. Она также будет включать кольцевое пересечение в районе улиц Гурьянова, Ногина и Железнодорожной. Новый путепровод обеспечит бесперебойное и безопасное сообщение между разными частями Дедовска; при этом горожане благодаря дорожному ноу-хау смогут экономить в пути от 30 минут до 1,5 часа каждый день.

Общая длина новой дороги составит 2,2 километра, из которых на сам путепровод будет приходиться 130 метров. Ширина сооружения составит 16,2 метра. Согласно расчетам, новая дорога в Дедовске сможет пропускать около 14 тысяч автомобилей в сутки при скорости движения по основному ходу в 70 км/ч. Движение по новому путепроводу планируют открыть в 2020 году.

Доступность Жуковского

Еще в 2013 году в районе города Жуковский было построено два подъезда: один — к самому городу от автодороги М-5 «Урал», второй — к расположенному в Жуковском Летно-исследовательскому институту имени Громова. Продолжением этих подъездов должна стать улица Туполева, однако ее нынешние характеристики не позволяют обеспечить должный уровень транспортной доступности горокруга Жуковский и нового аэропорта. Это неудивительно: сейчас у улицы есть всего по одной полосе для движения в каждую сторону. Как следствие, возникает перегруженность и ухудшается пропускная способность.

Согласно проекту реконструкции, статус улицы Туполева должен быть повышен до магистральной улицы общегородского значения. Реконструкции подвергнется ее часть длиной 2,7 километра от транспортной развязки на пересечении с Туполевским шоссе до моста через реку Хрипань с увеличением числа полос до восьми. Чтобы ни у транзитного, ни у местного транспорта не возникало проблем при движении, на площади Громова в Жуковском появится двухуровневая транспортная развязка и четырехполосный тоннель общей протяженностью 713 метров.

Все работы по реконструкции улицы Туполева планируется завершить до конца 2020 года.

Платные дороги в Московском регионе: скорость или новые пробки>>

«Лекарство» от пробки на Минском шоссе

Хорошие новости в будущем году ожидают не только жителей Жуковского, но и тех, кто живет по другую сторону Москвы — в частности, в Немчиновке и Ромашково (Одинцовский городской округ). Сегодня жители этих населенных пунктов имеют лишь один выезд в сторону Москвы — через улицу Московская в поселке Немчиновка. Не удивительно, что на ней то и дело возникают серьезные пробки.

Однако до конца будущего года у жителей Немчиновки и Ромашково появится альтернативный выезд. Он свяжет Рублевский проезд в Немчиновке, трассу М-1 «Беларусь» и сам МКАД. При этом в рамках проекта запланировано строительство нескольких транспортных развязок и путепровода через трассу М-1 длиной почти 95 метров.

Новая автодорога снизит поток транзитного транспорта в Немчиновке и Ромашкове, а также обеспечит выезд из микрорайона Трехгорка на дорогу М-1 в сторону Москвы. Для водителей появится альтернативная возможность объехать пробку на Минском шоссе.

Общая протяженность новой дороги вместе со съездами транспортной развязки составит 4,2 километра при расчетной скорости движения в 100 км/ч по основному полотну и 60 км/ч на съездах. Проектом предусмотрено возведение шумозащитных экранов, новых инженерных коммуникаций, а также обустройство наружного освещения. Финансирование проекта осуществляется из Дорожного фонда Московской области.

Навстречу ЦКАД

Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД) — один из самых амбициозных транспортных проектов Московского региона, реализация которого была начата еще в 2014 году. Новое кольцо должно пройти в 50 километрах от МКАД, параллельно трассе А-107. При этом северная, восточная и южная части ЦКАД будут абсолютно новыми, платными дорогами. Но проезд по западной части «кольца» — частично реконструируемой «бетонке» — для водителей останется бесплатным.

Планируется, что некоторые участки ЦКАД будут запущены уже осенью 2020 года. Причем речь идет, в том числе, и о бесплатном участке от трассы М-11 (Москва - Санкт-Петербург) по территориям Солнечногорского, Одинцовского, Истринского и Наро-Фоминского городских округов Подмосковья.

Участок длиной 118 километров планируется открыть в южном секторе ЦКАД: он соединит автодорогу М-4 «Дон» с трассой М-1 «Беларусь» и пересечет Подольск и Ленинский округ Подмосковья. Но все же большая часть новой трассы пройдет по территории Новой Москвы.

В целом уже сегодня можно сказать, что 2020 год расширит транспортные возможности Подмосковья. А значит, перемещаться в регионе станет и легче, и быстрее.

Плати и «лети»: чего ждать от новой кольцевой автодороги ЦКАД в Подмосковье>>