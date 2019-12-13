РИАМО (МЫТИЩИ) – 13 дек. В пятницу в Мытищинском историко-художественном музее прошло открытие выставки картин животных и растений Индокитая художницы Ирины Маковеевой, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

Заслуженный художник России, член Союза художников России Ирина Маковеева много путешествует и наблюдает животных в их привычной среде. Ирина сочетает работы с натуры и художественное выражение средствами графики в использовании всех возможностей гравюры.

«Практически всю творческую жизнь я занимаюсь изображением не только животных, но и природы. Я – художник-путешественник. Выставка «Сад орхидей» – это результат творческих экспедиций в Индокитай, в которых я принимала участие. Я езжу с командой художников и отвечаю за весь животный мир в искусстве. Мои любимые занятия – путешествовать и работать», – сказала Маковеева.

На выставке представлено 30 работ: станковая графика и офорты.

Выставка «Сад орхидей» в Мытищинском художественно-историческом музее продлится до 20 января 2020 года. Затем работы Ирины Маковеевой отправятся в Подольск.