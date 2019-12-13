РИАМО - 13 дек. Организаторы незаконной свалки в Яхроме Дмитровского городского округа по решению суда заплатят компенсацию ущерба окружающей среде на сумму свыше 9 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

10-й Арбитражный суд вынес решение по апелляционной жалобе Минэкологии на решение Арбитражного суда Московской области в споре министерства с ООО «Вармика», которое получило разрешение на строительство центра по обслуживанию и ремонту автотранспорта и торгово-развлекательного комплекса.

«На первоначальном этапе строительства рабочие сняли и переместили плодородный слой грунта и произвели планировку участка с помощью строительных отходов. Площадь размещенного мусора составила 1170 квадратных метров, объем – 1115 кубометров. За организацию свалки нарушителя оштрафовали на 200 тысяч рублей.

В ходе расследования специалисты рассчитали ущерб, нанесенный окружающей среде, который составил 9,4 миллиона рублей. Минэкологии обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании с общества данной суммы, однако суд счел, что факт экологического ущерба не доказан.

Рассмотрев жалобу Минэкологии, 10-й Арбитражный суд отменил это решение и постановил взыскать с нарушителя всю сумму ущерба в доход Дмитровского городского округа.