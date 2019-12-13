РИАМО - 13 дек. Серьезные заторы образовались на улицах Москвы вечером в пятницу, пробки достигли восьми баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

В пробках встали центральные улицы столицы. Сейчас сложно проехать по Софийской, Райшской, Кремлевской и Пречистенской набережным, также заторы наблюдаются в Театральном проезде, на Тверском бульваре, улицах Якиманка, Тверская и Варварка. Непростая ситуация на Маховой, Новом Арбате и Большом Каменном мосту.

Затруднено движение по Третьему транспортному кольцу и Садовому кольцу. Заторы есть также на Дмитровском, Волгоградском, Можайском и Ярославском шоссе, а также других магистралях.

Кроме того, проезд осложнен на СЗХ, на юго-западе, юго-востоке и северо-западе Московской кольцевой автодороги.

Согласно прогнозам сервиса, в 20:00 загруженность дорог в Москве снизится до шести баллов. Окончательно дорожная ситуация улучшится только после 21:00.