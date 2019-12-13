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РИАМО
, Александр Манзюк
©
РИАМО
, Александр Манзюк
Среди десятков претенденток предпочтение отдали 90-летней ели из Можайского округа.
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РИАМО
, Александр Манзюк
Возраст дерева из Бородинского лесничества составляет 90 лет, высота – 25 метров, размах нижних ветвей – 6 метров.
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РИАМО
, Александр Манзюк
В традиционном празднике приняли участие дети из соседних деревень, вместе с аниматорами они танцевали под новогодние песни, делали елочные украшения, для гостей работала полевая кухня.
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РИАМО
, Александр Манзюк
Старт рубке дали заместитель начальника главного эксплуатационного управления делами президента РФ Анатолий Кочанов и зампред правительства - министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин.
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РИАМО
, Александр Манзюк
«Хочу вас поздравить от имени губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Подмосковье - это родина главной елки страны. Так всегда было и так всегда будет. И с таких дней, как сегодня, мы всегда начинаем отсчет новогодних праздников. Конечно, еще остались дела, которые нужно закончить в этом году. Настроение уже праздничное, скоро каникулы, и я всем желаю ощущения самого настоящего счастья», - сказал Куракин со сцены.
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РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: праздничная программа, посвященная прощанию с главной новогодней елью страны
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РИАМО
, Александр Манзюк
Всего на звание главной ели страны претендовали 12 подмосковных деревьев. Специальная комиссия выбрала елку из Бородинского лесничества. Ее возраст - 90 лет, высота - 25 метров, размах ветвей у основания составляет порядка 6 метров.
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РИАМО
, Александр Манзюк
Комиссия оценивала окраску хвои и сохранность ветвей, а самое главное - дерево должно иметь правильную пирамидальную форму.
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РИАМО
, Александр Манзюк
15 декабря в сопровождении полицейского эскорта новогоднюю красавицу отправят на автопоезде в Москву, где ее торжественно через Спасские ворота ввезут в Кремль.
©
РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: праздничная программа, посвященная прощанию с главной новогодней елью страны
©
РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: праздничная программа, посвященная прощанию с главной новогодней елью страны
©
РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: праздничная программа, посвященная прощанию с главной новогодней елью страны
©
РИАМО
, Александр Манзюк
Украшения для елки уже закуплены, каждый год их состав пополняется. В Кремле будет новогодний карнавал.
©
РИАМО
, Александр Манзюк
На Соборной площади елка простоит до середины января.
©
РИАМО
, Александр Манзюк
После чего из ее древесины сделают сувениры.
©
РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: главная новогодняя ель России
©
РИАМО
, Александр Манзюк
Главную новогоднюю елку страны доставят в Москву на специальном лесовозе.
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