«Хочу вас поздравить от имени губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Подмосковье - это родина главной елки страны. Так всегда было и так всегда будет. И с таких дней, как сегодня, мы всегда начинаем отсчет новогодних праздников. Конечно, еще остались дела, которые нужно закончить в этом году. Настроение уже праздничное, скоро каникулы, и я всем желаю ощущения самого настоящего счастья», - сказал Куракин со сцены.