РИАМО - 13 дек. Следователи ходатайствуют об аресте 23-летнего мужчины, которого подозревают в убийстве молодой девушки на юго-западе столицы, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве по взаимодействию со СМИ Юлия Иванова.

Тело девушки 1998 года рождения нашли 10 декабря в квартире жилого дома по улице Академика Виноградова. Труп был завернут в одеяло.

«Подозреваемый в кратчайшие сроки был установлен и задержан. В ходе допроса он дал признательные показания и пояснил, что в ходе конфликта с потерпевшей, возникшего на почве личных неприязненных отношений, задушил девушку», — сказала Иванова.

Следствие в пятницу заявило ходатайство о заключении подозреваемого под стражу. Следователи продолжают собирать доказательства, расследование дела продолжается.