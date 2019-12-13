РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 13 дек. Выступление группы «На-На» состоится 5 января в Люберецком дворце культуры, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В разгар новогодних праздников легендарная группа «На-На» представит в Люберецком дворце культуры свое уникальное шоу «Новое и лучшее». Концерт состоится 5 января в 19:00 по адресу: Октябрьский проспект, дом №200», – говорится в сообщении.

Группа «На-На» – настоящие кумиры 90-х. Их хиты знает наизусть вся страна: «Фаина», «Упала шляпа», «Свет в окне» и многие другие. В своей программе коллектив представит не только проверенные хиты, но и новые композиции, которые находятся в активной ротации на радио и телевидении.

«На-На» вновь произведут фурор, показав люберчанам не просто музыкальное, но еще и мультимедийное шоу. Эти артисты умеют растопить и зажечь зрительские сердца, зарядить положительными эмоциями и подарить настоящий фееричный праздник.