РИАМО - 13 дек. В Подмосковье идет подготовка законодательной инициативы о введении звания «Почетный донор Московской области» и учреждении соответствующей награды, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Работу над двумя законопроектами ведут Московский областной молодежный парламент и комитеты Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики и по делам молодежи и спорта.

«Первый законопроект – о звании «Почетный донор Московской области» – его планируется присваивать донорам, сдавшим безвозмездно кровь 20 и более раз или плазму 30 и более раз. По замыслу авторов законопроекта, это будет «способствовать развитию и процветанию Московской области, повышению ее авторитета в Российской Федерации», - говорится в сообщении.

В законе планируется прописать права и обязанности людей, удостоенных почетного звания, также будут установлены формы представления информации о донорах.

Второй законопроект вытекает из первого – планируется ввести специальную региональную награду для почетных доноров. В пояснительной записке уточняется, что принятие закона будет способствовать «привлечению новых доноров крови, повышению их авторитета в обществе, а также улучшению снабжения кровью и ее компонентами лечебных учреждений Московской области».

Председатель комитета Мособлдумы по делам молодежи и спорта Олег Жолобов выразил уверенность, что эти инициативы получат поддержку на региональном уровне и в следующем году станут законами.