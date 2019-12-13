РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 дек. В подмосковном Подольске на территории индустриального парка «Коледино» построят пункт придорожного питания, благодаря которому появятся 46 новых рабочих мест, сообщается на сайте администрации горокруга.

«На территории индустриального парка «Коледино» начинается строительство предприятия общественного питания у дороги ООО «Бинго», получено разрешение на строительство. Планируемый объем инвестиций составит около 145 миллионов рублей, также создадут 46 новых рабочих мест», – говорится в сообщении.

Удобное расположение парка «Коледино» в 20 километрах к югу от Москвы на скоростном Симферопольском шоссе позволяет разместить на его землях как крупные индустриально-производственные кластеры, так и средние и малые промышленные предприятия, складские комплексы и крупные торговые центры.

Общая площадь территории парка составляет 360 гектаров, размеры отдельных участков варьируются от 1 до 30 гектаров. К каждому участку подведена дорога и центральные коммуникации.