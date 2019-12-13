РИАМО - 13 дек. В Москве на премии Рунета отметили региональных партнеров, работавших с московским порталом поставщиков, лауреатами в номинации «Онлайн-закупки: бизнес, государство, регионы» стали Кемеровская область и управление госзакупок Тюменской области, говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.

«Кемеровская область отмечена премией Рунета как лучший регион на портале поставщиков. Получение высшей награды российского сегмента интернета – заслуга управления закупок Тюменской области. Знаковую статуэтку получили и представители регионального бизнеса. Их присутствие на портале очень важно, поскольку именно растущее количество пользователей является индикатором успешности проекта», - отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, ресурсу доверяет более 160 тысяч поставщиков. Они используют его как дополнительный канал продаж своих товаров и услуг. При это он подчеркнул, что для властей Москвы приоритетом является доверие бизнеса на рынке закупок.

Ефимов также поблагодарил регионы, которые заключили с порталом поставщиков соглашения о сотрудничестве.

«Цифровизация сферы закупок позволила создать единое экономическое пространство без каких-либо географических границ. Портал поставщиков меняет психологию участников контрактной системы. 33 региона приняли стратегическое решение о сотрудничестве и уже получают реальную выгоду благодаря нашей совместной работе», — добавил Ефимов.

По итогам мероприятия дипломы премии Рунета в номинации «Лучший регион на портале поставщиков» были получили Орловская, Оренбургская области и Ямало-Ненецкий автономный округ. Лучшими региональными заказчиками на Портале поставщиков названы представители Мурманской, Калужской и Псковской областей. Также статуэтку премии вручили ярославской «Компании Тензор» (IT-решения), научно-производственной фармкампании «Катрен» из Новосибирска и компании «ТДО» из Перми.

Поставщики из регионов активно регистрируются на московском портале поставщиков.

«Порядка 38% предпринимателей, зарегистрированных на портале поставщиков, приходится на регионы. Масштабирование этого интернет-ресурса на всю страну позволяет показать, что те возможности и ресурсы, которые существуют в столице, доступны и не ограничены для участников из любых регионов, что зайти на рынок закупок могут те, кто раньше думал, что это невозможно», - уточнил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.