РИАМО (МЫТИЩИ) – 13 дек. В городскую клиническую больницу Мытищ привезли игрушки в преддверии открытия детской игровой комнаты «Добрая комната», сообщается Instagram-аккаунте медучреждения.

«В преддверии открытия «Доброй комнаты» в детское неврологическое отделение МГКБ привезли игрушки. Поиграть с ними маленькие пациенты МГКБ смогут уже 20 декабря. Передал эти подарки от компании Baby Art региональный управляющий банка «Возрождение» Вадим Мальцев. Обновленная детская игровая комната будет соответствовать всем современным стандартам», – говорится в сообщении.

Проект «Добрая комната» нацелен на решение важных вопросов, направленных на развитие медицины, а также на обеспечение комфортного местонахождения детей в учреждениях здравоохранения. Он проводится под эгидой партии «Единая Россия».

Реализация проекта стала возможна благодаря участию спонсоров и благотворителей, среди которых Союз Мытищинской торгово-промышленной палаты, ассоциация продавцов и производителей оконной и дверной фурнитуры, компания «ТСК «РУСЦЕМ» и Eva Maranni, директор АО «Стройперлит» Сергей Купранов.