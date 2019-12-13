РИАМО - 13 дек. За 11 месяцев 2019 года число погибших на региональных дорогах в пяти муниципальных образованиях Подмосковья снизилось в среднем на 47%, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В число муниципалитетов с хорошей динамикой снижения аварийности вошли Можайский, Павлово-Посадский, Орехово-Зуевский городские округа, Воскресенск и Люберцы.

«В Можайском округе количество погибших сократилось на 76% – это самый высокий показатель среди всех муниципалитетов области. <…> Также показатель смертности снизился в Павловском Посаде, Орехово-Зуеве, Люберцах и Воскресенске», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

За аналогичный период в 2018 году в Можайске было зафиксировано 29 погибших в ДТП, в этом году в дорожных авариях погибли семь человек. В округе Павловский Посад в этом году в ДТП на региональных дорогах погибли семь человек, в прошлом – 17, число погибших сократилось на 59%.

В Воскресенске зафиксировано 13 погибших (в 2018 году – 21 погибший). Снижение смертности в ДТП составило 38%. В 2019 году в Орехово-Зуеве на региональных дорогах погибли 25 человек, а в прошлом году – 37 человек. Это на 32% меньше. В Люберцах показатель смертности в дорожных авариях сократился на 30%: в этом году число погибших составило 16 человек, в 2018 году – 23 человека.

За одиннадцать месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число погибших в ДТП на дорогах Московской области снизилось на 14%. Это лучший показатель среди других субъектов РФ – сейчас регион занимает 30-е место по числу погибших в дорожных авариях, в 2018 году область была на 36-е месте.