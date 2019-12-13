РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 13 дек. В подмосковных Люберцах 16 декабря подведут итоги конкурса декоративно-прикладного творчества «Новогодний подсвечник» и выберут его победителей, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Подведение итогов и награждение победителей конкурса декоративно-прикладного творчества «Новогодний подсвечник» состоится 16 декабря в люберецком центре социально-трудовой адаптации и профориентации. Мероприятие начнется в 14:30. Призеров и победителей ждут вручение почетных грамот, сладкие подарки и интерактивная программа», – говорится в сообщении.

Призовые места будут распределены по трем возрастным категориям.

В этом году школьники из Люберец отправили на суд компетентного жюри порядка 210 поделок. Юные умельцы мастерили подсвечники из пенопласта, полимерной глины, стекла, дерева, ниток, железа и других материалов.

Изначально лучшие работы выбирали в школах. Порядка 20 работ прошли на муниципальный этап конкурса.

Конкурсная комиссия оценивала такие параметры самодельных подсвечников, как композиция, техника исполнения, фантазия и оригинальность, качество исполнения изделия и практическое применение.