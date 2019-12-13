РИАМО - 13 дек. Представители подмосковного Дмитровского городского округа стали обладателями премии «Живу спортом» в номинации «Команда спортивных волонтеров года», говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Торжественная церемония вручения премии «Живу спортом» состоялась в рамках одноименного форума, который прошел в доме правительства Московской области. Мероприятие собрало гостей из 38 субъектов РФ.

«Форум «Живу спортом» - это интеллектуальная площадка, где власть, бизнес и общество могут обсудить ключевые вопросы, тренды и направления развития спортивной отрасли. В нем приняли участие руководители спортивных учреждений и волонтеры Дмитровского городского округа», - отмечается в материале.

Всего в открытом интернет-голосовании премии «Живу спортом» приняли участие более 60 кандидатов из разных регионов России. По результатам рассмотрения конкурсных материалов и интернет-голосования экспертное жюри определило пять победителей в каждой из заявленных номинаций. Призовой фонд, который разделили между собой лауреаты премии, составил 3,5 миллиона рублей.