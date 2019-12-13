РИАМО - 13 дек. В подмосковном Дмитровском городском округе проходит новогодний фестиваль «Дмитровский пряник», говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Площадкой для проведения фестиваля стал Дмитровский кремль.

«В фестивале участвуют мастера пряничного дела, мастерские, пряничные производства и кондитеры со всей России. Гостей ожидает выставка-ярмарка самых необычных пряников на любой вкус, экскурсии, развлекательные детские программы, мастер-классы по росписи и сборке, конкурс для участников и, конечно же, дегустации сладостей», - говорится в сообщении.

Яркое гастрономическое событие можно посетить до 22 декабря.