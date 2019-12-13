РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 13 дек. В пятницу глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий посетил Московский областной центр охраны материнства и детства, где поздравил семью Романовых с рождением тройни – дух сыновей и дочери, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Дети появились на свет 24 октября. У мамы малышей это первые роды. Она приехала рожать в Люберцы из Раменского. Специалисты центра сделали все необходимое для их здоровья, и сегодня малыши отправятся домой», – сказал Ружицкий.

Он отметил, что с начала 2019 года в Московском областном центре охраны материнства и детства на свет появилось более 4 тысяч детей.

«От всей души поздравляю семью Романовых, желаю благополучия родителям и малышам! Растите большими и здоровыми!» – заключил глава Люберец.