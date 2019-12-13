РИАМО (БАЛАШИХА) – 13 дек. На фасаде здания гимназии №11 в микрорайоне Железнодорожный подмосковной Балашихи заменили все окна, средства на установку окон в размере 2,6 миллиона рублей выделили из регионального бюджета, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

В пятницу в ходе рабочего визита Ефимов вместе с директором гимназии Мариной Панченко осмотрел качество выполненных работ и пообщался с педагогическим коллективом образовательного учреждения.

«Школа построена в 1980 году и, конечно, старые деревянные окна отслужили свое. Родители учащихся обратились в Мособлдуму с просьбой оказать содействие в замене рам в классах. По поручению председателя регионального парламента Игоря Брынцалова из областного бюджета учреждению в этом году было выделено 2,6 миллиона рублей», – сказал Ефимов.

Он добавил, что 95% работ уже завершены. Подрядной организации осталось поменять окна в школьной столовой.

«После установки новых пластиковых рам в классах сразу стало теплее», – заключил депутат.

Марина Панченко поблагодарила Ефимова за помощь и рассказала, что в планах школы также замена окон в спортивном зале. Работы планируется провести в следующем году из средств гимназии.