РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 дек. В подмосковном Подольске в текущем году отремонтировали 620 подъездов по областной программе, план по ремонту подъездов полностью выполнен, сообщается на сайте администрации горокруга.

Подольск третий год участвует в программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Формирование комфортной городской среды» в разделе «Ремонт подъездов». Всего в многоквартирных домах (МКД) округа 6056 подъездов и 387 входных групп в одноэтажных домах. В программу входят 4702 подъезда.

«В 2019 году по программе был запланирован ремонт 620 подъездов МКД, ремонт всех подъездов был завершен в установленные программой сроки: на отчетную дату 11 декабря 2019 года все управляющие организации плановый показатель выполнили», – говорится в сообщении.

Работы по ремонту подъездов выполнялись по следующим видам: ремонт входной группы с ремонтом или заменой входной двери; ремонт полов, устройство плиточного покрытия на первых этажах, ремонт стен и потолков с окраской; замена осветительных приборов на энергосберегающие и монтаж электропроводов в короба; ремонт (замена) клапанов мусоропроводов; ремонт или замена оконных блоков на энергосберегающие (по решению общего собрания не менее 2/3 голосов).

В данный момент адресный перечень ремонта подъездов в Подольске на 2020 год находится на рассмотрении в министерстве ЖКХ Московской области. Глава муниципалитета Николай Пестов поручил внести в перечень адреса домов, жители которых просили отремонтировать подъезды, направив обращения лично ему, в профильный комитет администрации, а также через официальный сайт органа местного самоуправления и соцсети. Утвержденный перечень разместят на официальном сайте администрации Подольска.