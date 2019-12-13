РИАМО - 13 дек. Фестиваль «Путешествие в Рождество» стартовал в столице, посетители могут полюбоваться праздничными декорациями, попробовать традиционные блюда различных европейских стран, увидеть Ледовый балет, передает в пятницу корреспондент РИАМО.

«Москва отправляется уже в свое седьмое «Путешествие в Рождество». В этом году фестиваль проходит на 81 площадке по всему городу - это рекорд, так много площадок не было никогда. Площадки расположены и в центре, и в округах, и в парках. Они будут работать целый месяц - с 13 декабря по 12 января. В этом году особенно много спортивных развлечений - на фестивале сразу 15 катков», - сказала представитель оргкомитета фестиваля «Путешествие в Рождество» Анна Торопова.

По ее словам, здесь также будут интерактивные встречи для детей с Дедом Морозом и Снегурочкой. На одной из главных площадок, на Манежной площади регулярно будут выступать творческие коллективы из Европы. В рамках фестиваля пройдет более 8,5 тысяч мастер-классов для взрослых и детей. На фестивале также будут работать 11 кулинарных школ - посетители будут готовить праздничные блюда по российским и европейским рецептам. Дети смогут освоить даже конструирование, робототехнику и поучаствовать в других творческих мероприятиях.

«Новинка этого года - сразу на пяти окружных площадках можно будет отметить историческое Рождество, в этом поможет команда реконструкторов. Рождество можно будет отпраздновать в стиле 19 века или Средневековья. Можно будет также освоить самые разные ремесла. Например, от гончарного дела и мастерства чеканщика до создания рождественских открыток, которые участники подпишут гусиным пером и чернилами», - отметила Торопова.

Она добавила, что в рамках фестиваля гостей познакомят также с европейскими традициями праздников. Прямо с Манежной площади можно будет перенестись в Нюрнберг, Прагу, Эльзас, Копенгаген, Страсбург. Все эти города объединяет одно - в них проходят самые популярные в мире рождественские ярмарки. Но такой популярностью как Московская рождественская ярмарка, не пользуется ни одна из вышеперечисленных - в прошлом году столичный фестиваль посетили 18,6 миллиона человек - полмиллиона человек в день.

«Сложно выделить что-то одно, но вот в этом году такая новинка, как Ледовый балет - это одно из самых ожидаемых мероприятий фестиваля. Его можно будет посмотреть не только в центре, на Площади Революции и Новопушкинском сквере, но и в округах - уже сегодня выступления начнутся на Светлоозерской улице, а в воскресенье-понедельник на нашей новой площадке - в сквере у Гольяновского пруда», - добавила Торопова.

Она отметила, что необычная площадка открылась в Зеленограде - в 16-ом микрорайоне установили ледовый каток, очень много световых арт-объектов, проводятся кулинарные и творческие мастер-классы.