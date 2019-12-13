РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 13 дек. Лучших председателей советов многоквартирных домов наградили на областном форуме по вопросам ЖКХ «Управдом» в подмосковном Красногорске, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Итоговый форум Подмосковья «Управдом» состоялся во Дворце культуры «Подмосковье» в пятницу. Модератором форума стала председатель координационного совета регионально ассоциации председателей многоквартирных домов Юлия Белехова. В заседании приняли участие представители министерств и ведомств региона, более тысячи жителей муниципалитетов Подмосковья.

«Рада всех приветствовать на Красногорской земле, рада видеть управдомов из разных территорий. Сфера ЖКХ – одна из самых сложных. Она касается каждого из нас каждый день. Уверена, что от взаимодействия председателей советов МКД с органами местного самоуправления, Госжилинспекцией многое зависит. Всем успехов!» – сказала глава Красногорска Эльмира Хаймурзина.

Лучших определили среди председателей советов многоквартирных домов с количеством квартир до 100, от 100 до 300 и от 300. Победителями стали представители городских округов Фрязино, Щелково и Ленинский. Им вручили сертификаты на 80 тысяч рублей каждому.

Форум «Управдом» проводят ассоциация председателей советов многоквартирных домов Подмосковья совместно с министерством ЖКХ региона. Его цель – выявление состояния развития сферы ЖКХ в Московской области, обсуждение существующих проблем и возможных путей их решения, поддержка наиболее эффективных практик гражданской активности.