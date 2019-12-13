РИАМО – 13 дек. Генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгар Запашный заявил, что необходимо разработать правила содержания животных в цирках, сообщает Газета.ru.

Ранее министр культуры России Владимир Мединский сообщил, что преждевременно запрещать выступления животных в цирке.

«Министерство культуры и мы, цирковые деятели, заинтересованы в том, чтобы выработался механизм, который будет определять условия содержания животных и в дальнейшем контролировать, требовать их выполнения», — сказал Запашный.

Также он заявил, что некоторые структуры, особенно в частном секторе, дискредитируют понятие цирка.

«Есть заинтересованность в том, чтобы и животные, и люди чувствовали себя в цирке комфортно, чтобы условия всегда стремились быть еще лучше», — отметил Запашный.

Он добавил, что для этого поднимаются вопросы о переделке стационарных зданий, многие из которых были построены в 50-60-х годах — чтобы люди могли наблюдать за животными, и система становилась прозрачной.