РИАМО (БАЛАШИХА) – 13 дек. Сотрудники полиции провели правовой урок для учащихся старших классов одной из школ Балашихи, в ходе встречи они рассказали старшеклассникам об истории создания Конституции России, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Балашихинское»

В отделе полиции по обслуживанию микрорайона Железнодорожный МУ МВД России «Балашихинское» 12 декабря, в День конституции РФ, состоялся правовой урок в рамках акции «Мы – граждане России» для учащихся старших классов одной из школ округа. Встреча прошла при поддержке коллег из ГУ МВД России по Московской области и члена Общественного совета при МУ МВД Людмилы Бородиной.

«Урок проходил в виде викторины. Правоохранители в доступной для ребят форме рассказали об истории создания высшего нормативного правового акта страны и основах конституционного строя. Также школьникам разъяснили их права, закрепленные Конституцией России, и ответственность за отдельные виды правонарушений и преступлений. В рамках мероприятий вниманию школьников были представлены тематические видеоролики», – говорится в сообщении.

В ходе викторины подростки проявили хорошие знания правовых основ. Кроме этого, сотрудники полиции ответили подробно на все вопросы школьников.

В завершение встречи правоохранители призвали ребят соблюдать законодательство Российской Федерации, вести здоровый и активный образ жизни и подарили каждому участнику акции Конституцию России для изучения.