РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 13 дек. Инспекторы эконадзора проверили исполнение предписания, выданного ООО «С7 Инвест», которое занимается строительством и эксплуатацией зданий и сооружений в селе Битягово городского округа Домодедово, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии Московской области.

В ходе административного расследования на земельном участке, принадлежащем компании, были выявлены навалы на открытом грунте строительных отходов: лом кирпича и бетона, отходы резины, пластмассы, стекловолокна, а также розливы нефтепродуктов.

«Помимо этого, установлено, что компания эксплуатирует очистные сооружения, которые еще не сданы в эксплуатацию; сточные воды размещаются на полях аэрации. У общества также отсутствует план сокращения выбросов в период неблагоприятных метеоусловий», – говорится в сообщении.

По итогам расследования компания оштрафована на общую сумму 220 тысяч рублей и получила предписание устранить нарушения.

«В ходе проверки сотрудники Минэкологии убедились, что незаконная свалка ликвидирована», – заключается в материале.