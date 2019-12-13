РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 дек. В подмосковном Подольске выбрали три компании, которые получат субсидии общим объемом 2,3 миллиона рублей, сообщается на сайте администрации горокруга.

В Подольске завершились конкурсные процедуры среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право получения субсидий. Прием заявок в 2019 году проводился в электронном виде через Региональный портал государственных услуг.

«Общий объем финансовой поддержки (субсидии) в рамках муниципальной программы составил 2,3 миллиона рублей. Победителями конкурса стали три подольские компании – ООО «Гамма Косметик» (производство парфюмерных и косметических средств), ООО «Медицина плюс» (клиника семейного здоровья), ООО «Равол» (производство верхней одежды)», – говорится в сообщении.

Субсидии, предоставляемые из бюджета муниципального образования, направят на частичную компенсацию затрат на приобретение оборудования. В рамках реализации предпринимательских проектов запланировано создание восьми новых рабочих мест.