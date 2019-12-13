РИАМО - 13 дек. В Московской области в пятницу вечером и в выходные ожидается похолодание, снег, дождь, на дорогах будет гололед, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«Температура воздуха будет колебаться от плюс 3 до минус 3 градусов, на дорогах возможна гололедица. Ветер до 5 метров в секунду с сильными порывами 9-14 метров в секунду. В некоторых районах региона ожидаются осадки в виде снега и дождя», — говорится в сообщении.

Дороги региона будут обрабатывать противогололедными материалами, для этого задействуют около 1 тысячи единиц техники.

Водителям напоминают о необходимости соблюдать ПДД, скоростной режим. Нужно избегать резких перестроений и других маневров.