РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 13 дек. Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили соблюдение правил пожарной безопасности при строительстве жилого дома в составе ЖК «Ледово» на улице Ледовская в микрорайоне Востряково Домодедова, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Потребность в проведении таких рейдов возникла в связи с сезонным повышением рисков возникновения различных чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарной безопасностью на стройках», – отметил начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

В ходе надзорных мероприятий участникам строительства были сделаны замечания по организации строительной площадки: генподрядчиком было нарушено правило складирования стройматериалов. Также производственные помещения не были оборудованы огнетушителями, доступ к рабочим местам не был обеспечен должным образом.

Застройщик ООО ПКФ «Гюнай» в ходе проверки приступил к устранению замечаний.

Плановое завершение строительства дома – 4 квартал 2021 года.