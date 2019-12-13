РИАМО - 13 дек. Возгорание в складских помещениях на юге Москвы ликвидировали, сообщается в Twitter-аккаунте столичного главка МЧС РФ.

Огонь вспыхнул днем в пятницу на складах по адресу: Варшавское шоссе, дом 129, корпус 2. Общая площадь возгорания составила 7 тысяч квадратных метров. Произошло обрушение кровли.

«Принятыми мерами в 15:49 пожар ликвидирован», – говорится в сообщении.

К тушению были привлечены свыше 40 единиц спецтехники, более сотни пожарных и два вертолета Московского авиационного центра. Они выполнили 14 сливов огнегасящей жидкости общей массой свыше 70 тонн.

Видео крупного пожара на складе на юге Москвы>>