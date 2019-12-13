РИАМО (БАЛАШИХА) – 13 дек. Полицейские Балашихи задержали 28-летнего жителя Рузского городского округа по подозрению в краже телевизора из квартиры в микрорайоне Салтыковка, сумма ущерба составила более 34 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Салтыковка МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от местного жителя. Он рассказал, что из его квартиры, расположенной в одном из домов ЖК «Витязь», украли телевизор стоимостью более 34 тысяч рублей.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан 28-летний житель Рузского городского округа Московской области. Следственным управлением МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.