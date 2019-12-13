РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 13 дек. Сотрудники территориального управления поселка Томилино Люберец поздравили с 90-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Ирину Кошелькову, сообщается в Instagram-аккаунте теруправления «Томилино-Октябрьский».

«12 декабря отмечала свой 90-летний юбилей ветеран ВОВ Ирина Кошелькова. Поздравить юбиляра приехали сотрудники отдела Томилино территориального управления «Томилино-Октябрьский». В адрес Ирины Тимофеевны были сказаны добрые слова, поздравления с юбилеем и пожелания крепкого здоровья», – говорится в сообщении.

Кошельковой торжественно вручили поздравительные открытки и подарки от президента России Владимира Путина, губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и главы городского округа Люберцы Владимира Ружицкого.