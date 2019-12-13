РИАМО - 13 дек. Симоновский суд Москвы взыщет убытки с Любови Соболь и Георгия Албурова в пользу «Мосгортранса» и ГБУ «Автомобильные дороги», сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы суда.

«Симоновский районный суд рассмотрел и 13 декабря вынес решение: исковые требования ГУП города Москвы «Мосгортранс» к Соболь Л.Э., Албурову Г.В. о взыскании убытков удовлетворить. Взыскать солидарно убытки в размере 657,7 тысячи рублей, расходы по оплате госпошлины в размере 9,7 тысячи рублей», - сказал собеседник агентства.

Также частично удовлетворены исковые требования ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги».

«Суд постановил частично удовлетворить исковые требования ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги». Взыскать материальный ущерб и убытки в размере более 1,5 миллионов рублей. В остальной части отказать», - заключил собеседник агентства.

Ранее районные суды Москвы удовлетворили иски к Соболь и другим оппозиционерам от ресторана «Армения», московского метро, ГУП «Мосгортранс» и других учреждений и компаний. Иски были поданы после несогласованных акций протеста за допуск незарегистрированных кандидатов к выборам в Мосгордуму.